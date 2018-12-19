Havalimanında staj

BUGÜN NELER OLDU

Amerikan Havayolları ve Avustralya Rehber Köpek Kuruluşu adlı vakfın işbirliği sayesinde başlatılan proje dahilinde, rehber köpek olmaya aday yavru köpekler haftanın iki günü boyunca havalimanı yolcularıyla etkileşime giriyor. Amerikan Havayolları Asya Pasifik Direktörü Russ Fortson "EmBark isimli programın etkileri her salı ve perşembe günleri kontuarlarda varlığını hissettiriyor. Check-in yapan yolcuların çok daha rahat ve iyi bir ruh halinde olduğunu gözlemliyoruz" dedi. EmBark programı sayesinde rehber köpekler yeni sahipleri öncesinde son bir teste tabi tutulmuş olurken, asansörler, yürüyen merdivenler, kuyruklar ve bekleme noktaları gibi günlük hayatın rutinlerini öğrenmiş oluyorlar. Avustralya Rehber Köpek Kuruluşu'nun CEO'su Richard Lord da her bir rehber köpeğin yetiştirilme maliyetinin 35 bin doları bulduğunu söyleyerek, havalimanına gelen kişilerin bu köpekleri görerek kendilerine bağış yapmasını amaçladıklarını belirtti.