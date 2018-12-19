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'da Türk kızı, okulunda öldürüldü

basını, 16 yaşındaki Türk kızı 'ün okul girişinde, 31 yaşındaki Bekir E. tarafından vurulduğunu; saldırganın yakalandığını, Hümeyra Öz'ün ise hayatını kaybettiğini yazdı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 13:15 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 13:34
Hollanda'da Türk kızı, okulunda öldürüldü

Olay dün yerel saatle 13.00 sıralarında Rotterdam'ın batı bölgesindeki Designcollege'de meydana geldi. Yerel basın, Hümeyra Öz'ün eğitim aldığı Tasarım Okulu'nun önüne bisikletini bıraktığı esnada saldırganın silahını ard arda ateşlediğini; genç kızın okula kaçmak istediğini ancak başaramadığını yazdı. Olay yerinden kaçan saldırganın ise bir kaç kilometre sonra Bergeslaan'da polis tarafından yakalandığı ve hala gözaltında olduğu vurgulandı.

Okuldaki diğer öğrenciler, saldırganı daha önce de gördüklerini ve Hümeyra'nın onu tanıdığını; saldırganın Hümeyra'yı daha önce de rahatsız ettiğini ve Hümeyra'nın onu sosyal medya hesaplarından engellediğini söyledi.

Olayın görgü tanıkları saldırganın 8 kez ateş ettiğini; kızın kaçmak istediğini ancak kaçamayarak yere yığıldığını söyledi.

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