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Kremlin'den açıklaması

Rusya'dan açıklaması:'ye S-400 satışı bir şekilde tamamlanacak. ve Rusya'nın Türkiye'ye füze satışı birbirinden farklı şeylerdir. Türkiye'nin füze savunmasıyla ilgili sırları ABD ile paylaşması için hiç bir neden yok.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 12:49
Kremlin'den Patriot açıklaması

Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'ye Amerikan füze savunma sistemlerinin olası satışının ve Türkiye'ye Rus S-400 komplekslerinin gönderilmesinin birbirine bağlı süreçler olmadığını bildirdi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunlar birbirlerine bağlı süreçler değil. Bu durumda biz Türk meslektaşlarımız ile mevcut olan anlaşmaları yerine getiriyoruz. S-400 kontratı ve projesinin hayata geçirilme aşamasında olduğunu ve bunun devam edeceğini biliyorsunuz" ifadesini kullandı.

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Kremlin'den Patriot açıklaması
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