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'da filin saldırdığı çiftçi öldü

'da bir çiftçi, tarlasında karşısına çıkan filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 11:14

Malezya'da bir çiftçi, tarlasında karşısına çıkan filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Johor eyaletine bağlı Kota Tinggi kentinde çiftçilik yapan 26 yaşındaki Muhammed Rıdvan Mohd Yasin, dün sabah saatlerinde tarlasını kontrol ettiği sırada filin saldırısına uğradı.

Tarlanın yakınındaki ormandan gelen filin, çiftçiye saldırıp yere yıktıktan sonra üzerine çıktığı belirtildi.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çiftçi, bu sabah yaşamını yitirdi.

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Malezya'da filin saldırdığı çiftçi öldü
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