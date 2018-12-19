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Son dakika: Ruhani Türkiye'de

Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere 'ya geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 19:05
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ruhani'yi, havalimanınında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yetkililer karşıladı.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruhani'nin başkanlıklarında 20 Aralık Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ruhani'nin ziyareti sırasında ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de
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