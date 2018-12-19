Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo: ''Biz bu müdahaleleri destekliyoruz''

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo, Suriye'deki YPG/PKK yapılanması ve Türkiye'nin muhtemel operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Abdulaziz Temmo'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

''BİZ BU MÜDAHALELERİ DESTEKLİYORUZ"

Terör örgütü YPG/PKK'yı kim Suriye'den çıkarır veya bu yönde bir karar alırsa, biz bu müdahaleleri destekliyoruz. Bu tür müdahalelerden de mutluluk duyarız.

Suriye'de bizi YPG/PKK temsil etmiyor, Kandil'den ülkemize geldiler, yöneticilerini de tanıyoruz, kim olduklarını biliyoruz. Hiçbir şekilde bizi Suriye'de temsil edemezler. Suriye'de küçük çocukların eline silah verip savaştıran YPG bizim temsilcimiz olamaz.

"NEREYE GÖNDERİRLERSE GÖNDERSİNLER"

Amerika terör örgütü DEAŞ ile mücadele için YPG/PKK'ya destek verdi. Biz YPG'yi de bir terör örgütü olarak görüyoruz. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüne karşı mücadele olmaz. Amerika'nın YPG/PYD'yi oradan çıkarmasını istiyoruz, nereye gönderirlerse göndersinler.