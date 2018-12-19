Suriye için kritik adım

BUGÜN NELER OLDU

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komitenin ilk toplantısını Ocak 2019'da yapması için çabaları yoğunlaştırma kararı aldı. Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde yapılan garantörler toplantısının sona ermesinin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sonuç bildirisini okudu. Bildiride, garantör ülke bakanlarının anayasa komitesinin çalışmasına başlamasını kolaylaştırmak konusundaki kararlılıklarını yineledikleri kaydedilirken, aynı zamanda Suriyeli taraflar ve BM Suriye Özel Temsilcisi ile istişare içinde, komitenin sürdürülebilir ve elverişli şekilde işleyebilmesi için, genel ve yol gösterici ilkelerin de detaylandırılacağı belirtildi."Anayasa komitesinin çalışması, Suriye halkının mümkün olan en geniş desteği verebilmesi için üyelerinin genel anlaşmaya varmasını hedefleyen bir yapıcı angajman ve uzlaşıyla yönetilmelidir" ifadesine yer verilen bildiride, komitenin ilk toplantısını gelecek yılın ilk ayında Cenevre'de yapmak için çaba gösterme konusunda mutabık kalındığı da vurgulandı. Bildiride, BM'nin kolaylaştırdığı siyasi sürece ön ayak olacağına inandığının altı çizildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye anayasa komisyonu çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Ortaya atılan isimler ve usul kurallarını değerlendirdik. BM tabii ki aday gösterilen isimlerle ilgili gerekli çalışmaları yapacak. Bu istişarelerden sonra önemli bir aşamaya geldiğimizi söyleyebilirim. Zaten anayasa komisyonuyla ilgili rejimin ve muhalefetin listesinde bir problem yok. Bugünkü toplantı Astana ve Soçi sürecinin ne kadar önemli olduğunun ve somut neticeler getirmeye başladığının da bir göstergesidir" dedi. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da, "Üç Bakan bana anayasa komitesi ile ilgili önemli bir ortak veri sundu" diye konuştu.