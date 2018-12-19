Türkiye’den Yemen’e iyilik eli

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Yemen'de7 bin insanın ölümüne yol açan savaş nedeniyle yaşanan krizin yaraları Türkiye'nin yardımları ile sarılmaya çalışılıyor. Açlık, kolera ve çeşitli salgın hastalıklarla mücadele eden Yemenlilerin yardımına yetişen bir kurum da Deniz Feneri Derneği oldu. "Yemen'e Acil Yardım" sloganıyla kampanya başlatan derneğin temsilcileri Türkiye'den giderek yardım faaliyetlerine katıldı. Marib ve Hacamut bölgelerinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları, bebek maması, hijyen paketleri, un, su gibi alanlarda yardım ulaştırıldı. Bağışçılardan toplanan yardımları savaş mağduru olan ailelere ulaştıran gönüllüler adına konuşan Dernek Genel Sekreteri Coşkun Yıldız, "Bu acımasız savaşın ortasında Suudi bombalarına ve zulmüne maruz kalan, açlıktan ölen, kitlesel katliamların ortasında kalan kardeşlerimize ensar olmaya geldik" dedi.