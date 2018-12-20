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, Iraklı sığınmacıları zorla ülkelerine iade ediyor

'nin ülkede yaşayan Iraklı sığınmacıları zorla ülkelerine geri göndermekle tehdit ettiği bildirildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 14:44

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'nin Irak uyruklu sığınmacıların zorla memleketlerine geri gönderildiğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü, toplam bin 400 Iraklıdan en az 30 kişinin hapse atılma tehdidiyle memleketlerine gönderildiğini duyurdu.

Ülkelerine geri dönmeyi reddedenlerin ağır hapis cezasıyla tehdit edildiklerini ileri süren örgüt, geçerli kimliği olmayan Iraklıların ülkelerinde keyfi tutuklama ve kötü muamele riskine maruz kalacakları uyarısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'nin uygulamasını kınayarak, söz konusu iadeyi durdurmaya çağırdı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl uyguladığı sefer yasağı öncesi, Irak zorla geri döndürülen sığınmacıları kabul etmiyordu.

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ABD, Iraklı sığınmacıları zorla ülkelerine iade ediyor
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