Araçta sıcaktan ölen köpeklerini gömdü, mahkeme 'aptallıktan' ceza verdi

İhbar üzerine yapılan araştırma sonrası adam ceza aldı. Temmuz ayında yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın dışarıda park edilmiş arabasına doğru yürüyor.

Ardından arabasından aldığı köpek cesetlerini soğukkanlılıkla apartmanına taşırken görülüyor. Adamın, çocuklarıyla oynarken, iki köpeğini 26 derece sıcaklıkta 80 dakika boyunca arabasında unutması üzerine ölümüne neden olduğu köpekleri evine yakın bir alana gömdüğü belirtildi.

Sulh Ceza Mahkemesi adama, 850 Sterlin (5 bin 659 TL) para cezası ve balık harici hayvan bakmama cezası verdi. Yerel basın mahkemenin, olayın kasıtlı canilikten ziyade 'aptallıktan' kaynaklandığı için bu cezanın verildiğini yazdı.