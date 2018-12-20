BBC’den sansür

BUGÜN NELER OLDU

İngılız haber kanalı BBC, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet'in konu��masının önemli bölümlerini keserek sansür uyguladı. HardTalk isimli programda röportajı provokasyon aracı olarak kullanan sunucu, "Türkiye'deki gazetecilerin gazetecilik yaptıkları için tutuklu olduğu" şeklinde bir beyanda bulunarak böyle bir algı yaratmaya çalıştı. Türkiye'de gazetecilik faaliyetinden dolayı kimsenin tutuklu olmadığını söyleyen Aybet ayrıca, "İngiltere'nin de 'terörü övmek' suçunu 7 yıla kadar hapisle cezalandırdığını" belirtti. Ancak BBC kanalı, Aybet'in bu sözlerini ekranlarda yayımlamadı.