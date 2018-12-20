Filistinli cesur kızın yılın fotoğrafı tercihi Filistin'den

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesindeki evinde, AA'nın 2018'e damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarını inceleyen Temimi, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

"BU FOTOĞRAF FİLİSTİN HALKININ ÖZGÜRLÜK ARAYIŞINI ANLATIYOR"

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafını tercih eden Temimi, "Bu fotoğraf, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde bir elinde bayrak diğer elinde sapanla Filistinli bir gencin tüm tehlikelere rağmen ortaya koyduğu güçlü duruşu ve Filistin halkının özgürlük arayışını anlatıyor." dedi.

Temimi, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" isimli fotoğrafı tercih ederken, "spor" kategorisinde ise oyunu Şebnem Çoşkun'un "Kupa coşkusu" adlı fotoğrafından yana kullandı.

AA'nın fotoğraflarından övgüyle söz eden Filistin'in cesur kızı, tüm fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ve 2018'de dünyada yaşanan en önemli olayları çok net bir şekilde özetlediğini ifade etti.

"FİLİSTİNLİ CESUR KIZ" AHED ET-TEMİMİ

Ahed et-Temimi ve annesi Neriman et-Temimi, 8 aylık tutukluluk süresinin ardından 29 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.

İsrail askerleri, Ahed'i 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman et-Temimi de kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görüntüleri yayınlanan Ahed et-Temimi, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığı sırada İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed et-Temimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.