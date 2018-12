PKK/YPG'nin zulmünden kaçan 13 kişilik aile tekrar evine dönmek için operasyonu bekliyor

Yaklaşık bir buçuk yıl önce PKK/YPG'nin evinden ettiği 13 kişilik aile de operasyonun bir an önce başlamasını bekliyor. Daha önceden Deırazzor bölgesinde yaşayan ve PKK/YPG'nin zulmünden kaçan aile, evlerinden yüzlerce kilometre uzakta bulunan Türkiye sınırındaki Cerablus'a geldi. 1 buçuk yıldır Cerablus'ta çadırda yaşayan aile bir an önce evine dönüp normal yaşantısına devam etmek istiyor. Hiçbir şeyden habersiz olan çocuklar ise çadırlar arasında oyun oynuyor. 1 buçuk yıldır Cerablus'ta çadırda yaşayan aile bir an önce evine dönüp normal yaşantısına devam etmek istiyor.

"ÜŞÜYORUZ, AÇIZ, YEMEK YEMEK İSTİYORUZ AMA YOK"

Evlerinden uzakta zor şartlarda yaşadıklarını belirten Fatma el Ahmet, "Suriye'de hangi şehre gittiysek bizden bir şeyler aldı. Kiminle yolumuz kesiştiyse bir şeyler aldı bizden, bize gideceğimiz yeri göstermeleri için. Yaklaşık bir buçuk yıldır evimizden uzaktayız. Burada yaşıyoruz; buna yaşamak denirse. Her tarafa koşturuyoruz elbise bulmak için. Yanımızda üstümüzü örtebileceğimiz bir şey yok. Üşüyoruz, açız; yemek yemek istiyoruz ama yok. Yemekler bile çok pahalı. Ailesi olan ailesini bile geçindiremeyecek duruma geldi" dedi.



"İNSANLAR TOPARLANAMADAN EVLERİNİ BIRAKIP KAÇTI"

Zulümden nasıl kaçtıklarını anlatan Fatma el Ahmet, "Eskiden rahatımız yerindeydi. Eski evlerimizde hayatımız daha güzeldi. Evlerimizi bıraktık, hayvanları olanlar hayvanları doğaya salıp gönderdi. Orada insanlar toplanacak fırsatı bile bulamadı uçaklardan. Aileleri için korktu oradaki insanlar ve ailelerini alıp bu taraflara kaçtı. Buraya kadar geldik elhamdülillah" diye konuştu.

OPERASYONUN BAŞLAMASINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR

Operasyonun başlamasını bekleyen Fatma el Ahmet, "Allah hayırlarını arttırsın, Allah razı olsun, Allah ömürlerini arttırsın. Bizi koruyanlar güzel insanlar. Biz de evimize dönmek için bekliyoruz. Seviniyoruz evimize dönmek için. Evlerimize de dönemiyoruz şimdi. Artık aracımız da yok. Maddi anlamda bir şeyimiz kalmadı. Biz 13 kişilik bir aileyiz, ben anneleriyim. Babaları çocuklara yemek bile yetiştiremeyecek duruma geldi. Burada iş yok. Her gün iş aramaya gidiyor ama bulamıyor. Eski yerleşim yerimizde iş vardı; burada yok. Burada aileler de arttı. Kimse iş bulamıyor" şeklinde konuştu.



SAVAŞTAN HABERSİZ OYUNLARINA DEVAM ETTİLER

İyi şartlarda yaşamak istediklerini söyleyen Fatma el Ahmet, "Orası teröristlerden temizlenirse evlerimiz en güzeli. Ama evlerimiz de çok tahrip edildi. Onları onarmak bile çok uzun sürecek. İnsan nerede rahat ediyorsa orada oturur. Yaşamak istiyoruz, güzel yaşamak istiyoruz. Burada doğru düzgün doyamıyoruz bile. Eşya istiyoruz, üstümüzü örtecek bir şeyler istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan savaştan aileleriyle kaçan çocuklar imkansızlıklar içerisinde çadırlar arasında oyunlarına devam ediyor.