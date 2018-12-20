Suriyeli Kürtler topraklarında YPG/PKK'yı istemiyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın 2012 yılında Resulayn bölgesini işgal etmesi üzerine ülkelerinden göç etmek zorunda kalan çok sayıda Suriyeli Kürt aile, komşu Ceylanpınar ilçesinde yaşamlarını sürdürüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusuna askeri harekat düzenleneceğini açıklamasıyla büyük sevinç yaşayan terör mağdurları, gelişmeleri televizyonlardan merakla takip ediyor.

Suriyeli Kürtlerden Abdo İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın başlamasının ardından rejimin baskısından kurtulmak için Şam'dan Resulayn'a geldiğini ve bir süre burada yaşadığını söyledi. Terör örgütünün ilçeyi işgal etmesinin ardından huzurları kalmadığını vurgulayan İbrahim, şöyle devam etti:

"Rejimin zulmünden kaçıp, daha rahat bir yaşam için Resulayn'daki yakınlarımın yanına geldim fakat YPG bölgeyi ele geçirdikten sonra bunların zalim olduğunu anladık. Herkesten haraç topluyordu. Parası olmayanların ise iş yerini elinden alıyordu. Ayrıca gençleri zorla silah altına alıyordu. Perişan duruma düştük. Onların zulmünü konuşarak anlatamam, yoldan geçen herkesi sorguya çekiyorlar. Baktım olmuyor, ailemi alıp Türkiye'ye geldim. Yıllardır buradayız ve hiçbir sıkıntımız yok. Allah Türkiye'den razı olsun, kalacak yer verdiler, namusumuzu korudular. Sanki savaştan önceki ülkemizdeymişiz gibi rahat yaşadık. Burada mutlu olsak da hiçbir şey evin yerini tutmuyor. Onun için eve dönmeyi çok istiyoruz. Türkiye, Afrin ve Cerablus gibi bölgeyi teröristlerden temizlediği an biz de döneriz çünkü orayı çok özledik. Allah Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömür nasip etsin."

"KÜRT'ÜZ AMA BİZE DE ZULMETTİLER"

Sellum Mezin ise Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna askeri harekat düzenlemesini çok istediklerini dile getirerek bu sayede evlerine dönmeyi umut ettiklerini aktardı.

Yıllardır teröristlerin gitmesini beklediklerine işaret eden Mezin, "Yaklaşık 6 yıldır buradayım, zulümden kaçıp geldik. Biz terör örgütünün oradan gitmesini istiyoruz çünkü bizi temsil etmiyor. Kürt'üz ama bize de zulmettiler. Birçok Kürt aile onların yüzünden kaçtı. Kimi yakınlarımız Avrupa'ya gitmek isterken, suda boğuldu. Tüm bunlar onların yüzünden. Herkes onlardan çok korkuyor çünkü hiç acımaları yok. Kürt, Arap fark etmez, herkes onlardan bıktı. Evleri talan ettiler. Bu yüzden onları istemiyoruz." diye konuştu.

Halid Rahmo da 2012'de terör örgütünün zulmünden kaçıp Ceylanpınar'a geldiklerine dikkati çekerek o kötü günleri bir türlü unutamadığını anlattı. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'ye güvendiklerini vurgulayan Rahmo, şunları kaydetti:

"Bölgeyi işgal ettikten sonra kadın erkek fark etmez herkesi silah altına alacaklarını söylediler. Bu yüzden kaçtık. Burada işlerimizi kurduk ve yaşıyoruz. Birkaç adım ötede ülkemiz var ve oraya gidemiyoruz. İnşallah Türk askeri Suriye'ye operasyon düzenler ve topraklarımızı bunların elinden kurtarır. Böyle bir durumda hiç kimse burada kalmaz. Herkes evine döner."