ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareket halinde görüntülendi
ABD'nin Suriye'de çekilme kararı almasının ardından dün gece Kamışlı'da hareketlilik yaşandı. ABD'nin, alınan karar sonrası çekilme süreci konuşulurken dün gece saatlerinde gelen son dakika görüntüler terör örgütü PKK'da da büyük korku uyandırdı.
Giriş Tarihi: 21.12.2018 09:41Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 10:10
Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kamışlı kentinde, ABD'ye ait olduğu belirtilen zırhlı araç ve konteyner taşıyan askeri konvoy hareket halinde görüntülendi.