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ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareket halinde görüntülendi

ABD'nin 'de çekilme kararı almasının ardından dün gece Kamışlı'da hareketlilik yaşandı. ABD'nin, alınan karar sonrası çekilme süreci konuşulurken dün gece saatlerinde gelen son dakika görüntüler terör örgütü 'da da büyük korku uyandırdı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 10:10
ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareket halinde görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu 'nin terör örgütü / denetimindeki Kamışlı kentinde, ABD'ye ait olduğu belirtilen zırhlı araç ve konteyner taşıyan askeri konvoy hareket halinde görüntülendi.

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ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy hareket halinde görüntülendi
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