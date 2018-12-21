Azez'de Türkmen, Kürt ve Arap aşiretler YPG/PKK'ya karşı birleşiyor

Suriye'deki Türk, Kürt ve Arap aşiretlerinin temsilcileri, Astana heyeti, ÖSO temsilcileri, Azez Meclis Salonunda bir araya geliyor.

Bölgedeki son durum hakkında değerlendirilmelerin görüşüleceği program Suriye Ulusal Marşı'nın okunması ile başlayacak. Aşiretlerin kongresi Sicco aşireti temsilcisi konuşmasıyla devam edecek. Programda sırasıyla Hazırlık Komisyonu adına Abdulhay Tavil, SUKO Başkanı Abdurrahman Mustafa, Astana Heyeti Başkanı Ahmed Touma, ÖSO birlikleri adına Heysem Afeysi, Türkmen aşiretleri, Kürt aşiretleri, Süryani aşiretleri temsilcisi, Meclis Başkanı konuşması yer alacak.

Suriyeli Arap, Türk, Kürt aşiretler, YPG ve PKK'ya karşı birleşti

Soru cevabın ardından toplantı ile sonuç beyannamesi açıklanacak.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, 400 kişilik genel kurucu heyetin, Suriye'nin farklı illerinden temsilcilerin katılımıyla yarın Azez'de bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'nin tüm vilayetlerinden temsilcilerden müteşekkil kurumsal bir siyasi ve/veya askeri güç oluşturarak, Fırat Nehri'nin doğusu başta olmak üzere PKK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye sahasındaki faaliyetlerini akamete uğratmayı, toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamayı ve Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmayı temel amaç olarak kabul etmektedir." ifadesi kullanıldı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİL"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) da meclisi desteklediğinin aktarıldığı açıklamada, meclisin ilk icraatları arasında "ABD'nin 'terör örgütlerini Kürtlerin temsilcisi' olarak lanse etmesine karşı çıkmak" olacağı vurgulandı.

BAZI AŞİRETLER ÖSO'YA KATILIP TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ

Açıklamada, meclise Arap ve Türkmenlerin yanı sıra YPG/PKK'ya muhalif Kürt aşiretlerin de katılımının amaçlandığı bildirildi. Bazı aşiretler, Özgür Suriye Ordusu ile irtibata geçerek Türkiye ile çalışmak istediklerini iletti.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." demişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürülmüştü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer verilen iddiaya göre ise ABD'li komutanlar, SDG adını kullanan YPG/PKK elebaşlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bütün bölgelerden çekilecekleri yönünde bilgilendirdi.

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi ve Türkiye'ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi sorular halen yanıt bekliyor.