Çin’de Noel süslemeleri yasaklandı

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Çin'in Hıbey eyaletinin Langfan şehrinde Noel Bayramı kutlaması için kullanılan ürünlerin satışına yasak getirildi. Hıbey eyaletinin Langfan Belediyesi yetkilileri, kentte Noel ağaçları, çelenkleri ve çorapları ile Santa Claus figürleri satanların cezalandırılacağı uyarısında bulundu. Noel, Çin'de tatil olarak tanınmıyor. Çin'de eylül ayında Pekin'de bulunan Zion Kilisesi, geçen hafta da Çıngdu'da bulunan Early Rain Covenant Kilisesi kapatılmıştı. AA Laurel Friedman, Ayteş ile geçtiğimiz ocakta boşanmıştı