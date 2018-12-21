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aşkı 6 senesine mal oldu

Hindistanlı bir kişi, üzerinden tanıştığı Pakistanlı kadınla tanışmak için kaçak olarak gittiği ’da tutuklandı. 6 yıl sonra serbest bırakılan adam bir daha kullanmayacağını söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 23:38 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 23:45
Facebook aşkı 6 senesine mal oldu
Hamid Nehal Ansari 2012 yılında sosyal medya sitesi Facebook üzerinden bir kadınla tanışıp kadına aşık oldu. Daha sonra kadın ile görüşmek için Afganistan üzerinden Pakistan'a kaçak olarak giren Ansari Pakistan güvenlik güçlerince yakalandı. Ajanlık ile suçlanan Ansari 6 yıl boyunca Pakistan'da hapsedildi. Ansari'nin serbest kaldığı ve ülkesine döndüğü o duygusal anlar ise kısa sürede sosyal medya üzerinden yayıldı. Ansari, "Yabancılara karşı duygusal şeyler beslemeyin, Facebook gibi sosyal medya hesaplarında tanıştığınız kişilere aşık olmayın" diyerek bir daha sosyal medya kullanmayacağını belirtti.
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Facebook aşkı 6 senesine mal oldu
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