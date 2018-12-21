Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata destek gösterileri

TSK'nın terörden arındırdığı Afrin ve Bab ilçelerinde siviller, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı askeri operasyona destek gösterisi yaptı. Suriye'de, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatacağı askeri harekata destek gösterileri düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terörden arındırdığı Bab ilçesine bağlı Bizea beldesi ile Afrin ilçesinin Şeyh Hadid beldesinde operasyona destek gösterileri yapıldı.

Gösteriye katılan siviller, "DEAŞ ve YPG bir paranın iki yüzündeki resim gibidirler", "Türk ordusu ve ÖSO kardeştir", "Bölücülüğe hayır. Suriye tektir.", "Bölücü terör örgütünün Suriye'den çıkmasını istiyoruz", "Türk hükümetine ve Türk ordusuna Suriye halkının yanında yer almasından dolayı teşekkür ederiz" ve "Türk ordusu ile ÖSO teröre karşı tek yumruktur" ifadelerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık'ta Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermişti. Erdoğan, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar, bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti, tabii bu ucu açık bir bekleme süreci değildir." demişti.