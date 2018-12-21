Terör örgütü panikte

ABD yönetiminin Suriye'deki askeri birliklerini çekmeye başlayacağını açıklaması sahadaki "ortağı" terör örgütü YPG/ PKK'da şaşkınlığa sebep olurken, terör örgütünün uzantısı PYD yöneticisi ABD'nin kendilerini çekilmeyle ilgili bilgilendirmediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba akşamı Twitter hesabından yaptığı, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik. Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi" açıklamasının ardından, YPG/PKK'ya ait ya da örgüte yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları büyük ölçüde duruma sessiz kaldı. Bazı hesaplarda ise ABD'nin örgütü yüz üstü bıraktığı yorumları yapıldı. ABD'nin Suriye'de askerlerini çekme kararı alması 4 yıldır destekledikleri Demokratik Suriye Güçleri'nde (DSG) şok etkisi yarattı. PYD Yöneticisi Fethi Mıhemed, ABD'nin askerlerini çekme kararı alması nedeniyle insanların çok korktuklarını belirterek, ABD'nin çekilmemesi için Ğerepışk köyünde olan ABD üssüne yürüyüş yapacaklarını söyledi. Fethi Mıhemed, ABD'nin Suriye'den çekilmesini istemediklerini belirterek, "ABD, Suriye'den çekileceğini bize daha önce söylemişti. Bize demişlerdi DEAŞ biterse biz de Suriye'den çıkarız. Son birkaç gün içinde ABD yetkilileri Suriye'den çekilecekleri yönünde bize bir aktarım yapmadı" dedi. YPG/ PKK elebaşıları da örgüt işgalindeki yerleşimlerde sözde yerel idarelere talimatlar göndererek kitle gösterileri düzenlemelerini istedi.



YPG/PKK ESAD İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Turmp'ın açıklamasından saatler sonra Suriye'nin Irak sınır hattında hareketli saatler yaşandı. Daha önce ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya silah ve mühimmat taşıdığı TIR'lar, konvoy halinde Irak yönünde ilerlemeye başladı. Bu arada ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından, terör örgütü YPG/PKK ile Esad rejimi yetkililerinin Kamışlı'da bir araya geldiği iddia edildi. Görüşmede Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki petrol sahalarının rejim güçlerine bırakılmasının ele alındığı ileri sürüldü.

ABD'nin Suriye'deki hava saldırılarını durduracağı iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Robertson da "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz. " dedi.

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