‘Türkiye’ye boyun eğdi’

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Suriye'den çekilme Türkiye'nin elini güçlendireceği yorumunu yapan Frankfurter Allgemeine Zeitung, ABD Başkanı'nın Suriye'den çekilme kararının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine müdahale etmesini kolaylaştıracağını belirtti.Foreign Policy'de yayımlanan makalede, uzmanların, Amerikalı üst düzey yetkilileri gafil avlayan ve Türkiye'ye verilen ödüne işaret eden beklenmedik kararı, ABD'nin Suriye'de halihazırda zayıf olan elini ciddi biçimde güçsüzleştirecek bir hamle olarak değerlendirdiği belirtildi. Ayrıca haberin alt başlığında "Türkiye'ye boyun eğiş, ABD Başkanı tüm birliklerini geri çekiyor" ifadeleri kullanıldı. Makalede, kararın Trump ile Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinden birkaç gün sonra geldiğine vurgu yapıldı.CNN, ulusal güvenlik danışmanlarının ve askeri uzmanların "Suriye'den şimdi çekilmenin zamansız ve mantıksız olduğunu" düşündüğünü belirtti. New York Times da Trump'ın kararının, Rusya ve İran'ı güçlendireceğini iddia etti.Fransız Le Monde gazetesi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan için diplomatik zefer olduğunu yazdı. Haberde, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın bulunduğu bölgelere operasyona başlayabileceğine dikkat çekildi.ABD Başkanı Donald Trump çekilme kararının sürpriz olduğu yorumlarına ilişkin, "Suriye'den çıkmak sürpriz gelmemeli. Ben bunun için yıllardır kampanya yürütüyorum ve 6 ay önce kamuoyuna açıklayarak bunu yapmak istediğimde daha uzun süre kalmaya razı geldim" açıklamasını yaptı. "Eve dönme vakti" diyen Trump, Ortadoğu'da artık başkalarının mücadele etme zamanın geldiğini vurguladıFRANSA şimdilik askeri olarak Suriye'de kalmaya devam edeceğini açıklarken, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, "DEAŞ haritadan ve köklerinden silinmedi. Bu terör örgütünü kesin şekilde askeri açıdan yenmek gerekiyor" dedi. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre de"Fransa, önümüzdeki haftalarda SDG de dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Trump'ın açıklamasını inandırıcı bulmadı. Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Putin, Trump'ın Suriye'de terör örgütü DEAŞ karşısında zafer kazanıldığı yorumuna genel olarak katıldığını belirterek "Ancak ABD'nin Suriye'den çekildiklerine dair herhangi bir emare görmedik. Afganistan'dan da çekileceklerini söylemişlerdi ancak hala oradalar" dedi. Putin, "ABD'nin Suriye'deki varlığı yasa dışıydı. Rusya olarak, İstanbul zirvesinde, Türkiye, Almanya ve Fransa ile Suriye anayasa komitesinin kurulması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.