Volkan turizmi uyarısı yapıldı

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Dünyada yanardağ patlamalarını izlemek ve görüntülemek isteyen kişileri, kendilerini attıkları tehlike konusunda uyaran bir çalışma yayımlandı. İngiltere merkezli "Royal Geographical Society" tarafından yayımlanan çalışmada, "yanardağ turizmi"nden kaynaklanan risklere dikkat çekilerek, patlayan bir yanardağa yaklaşmaya çalışan ziyaretçilerin acil durum hizmetlerini engellediği konusunda uyarıda bulunuldu. Cambridge Üniversitesi coğrafya uzmanı Amy Donovan tarafından, yanardağlarla ilgili 4 yıl boyunca yürütülen çalışmada, binlerce kişinin tecrübe etmek için patlayan volkanlar bölgesine yaklaşmaya çalıştıkları belirtildi. Çalışmada, yanardağların doğal gücünden etkilenen bu kişilerin, durumun ciddiyetini ve karşılaşabilecekleri tehlikeleri idrak etmekte başarısız olduğu ifade edildi. Röportajlar, kişilerin patlamalar sırasında yanardağlara yakından tanıklık etmek için verdikleri duygusal tepkileri ve korku ile cazibenin bir arada yaşandığını ortaya koydu.