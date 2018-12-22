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Son dakika haberi: 'ta başı kesilerek öldürülen dağcı kadınlar için protestolar düzenlendi! İnfaz görüntüleri...

'ta öldürülen İskandinav dağcı kadın turistlerin infaz görüntüleri olduğu öne sürülen video hakkında son dakika açıklamalar geldi. Tüm dünya'da tepkiye neden olan video görüntüleri için emniyet görevlileri açıklama yaparak video görüntülerinin gerçek olabileceğini, araştırmalarının devam ettiğini belirtti. Video görüntülerinin yayılmasından sonra bir çok yerde protestolar gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 15:44
Son dakika haberi: Fas'ta başı kesilerek öldürülen dağcı kadınlar için protestolar düzenlendi! İnfaz görüntüleri...

'ta Atlas Dağları'nda boyunları kesilerek öldürülen 24 yaşındaki Danimarka vatandaşı ve 28 yaşındaki Norveçli için Danimarka, Norveç ve Fas'ta protestolar düzenlendi.

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Son dakika haberi: Fas'ta başı kesilerek öldürülen dağcı kadınlar için protestolar düzenlendi! İnfaz görüntüleri...
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