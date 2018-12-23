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’ın icabına bakar

Giriş Tarihi: 23.12.2018
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD medyasında yer alan Suriye haberlerinin çoğunun yalan oldğunu savunan Trump, DEAŞ'ın büyük ölçüde yenildiğini belirtti. Trump, "Oraya aslen 7 yıl önce 3 aylığına diye gitmiştik. Hiç ayrılmadık. Başkan olduğumda, DEAŞ iyice vahşileşmişti. DEAŞ şimdi büyük oranda etkisiz halde. Geri kalan kalıntıları Türkiye'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler kolayca halledebilir. Biz eve dönüyoruz" ifadelerini kullandı.
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Türkiye DEAŞ’ın icabına bakar
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