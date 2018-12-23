Türkiye’den Yemen’e yardım eli

BUGÜN NELER OLDU

Yemen'de yaşanan insanlık dramına Türkiye sessiz kalmadı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da aralarında bulunduğu Türk Kızılayı heyeti Yemen'e ulaştı. Lahç şehrindeki çadır kentte muhtaçlara yardım dağıttı. Milyonlarca insanın sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı ülkede Aden'deki Sadaka Hastanesi'ne teknik destek ve sağlık malzemeleri verilmesi konusunda prensipte anlaştı. Yardım çalışmalarına katılmak için Yemen'e giden Kınık, SABAH'a yaptığı açıklamada "Yemen şu an dünyanın en karmaşık krizlerinden birisi ile boğuşuyor. Toplam nüfusun 3'te 2'si gıda güvensizliği içerisinde ve açlıkla boğuşuyor. Zaten yoksul olan ülke daha da derin bir krize maalesef mahkum oldu" dedi Yemen'de 2015'te şiddetlenen çatışmalar yüzünden 29 milyonluk ülke nüfusunun 18 milyonu yardıma muhtaç duruma geldi. 5 milyon çocuk açlık, temiz su ve ilaç olmaması gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele ediyor.Bu arada yardım için Yemen'de bulunan Beşir Derneği'nden 2, Diyanet Vakfı'ndan 1 kişinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yakın güçler tarafından alıkonulduğu bildirildi. AA muhabirinin ulaştığı Türk heyetinden bir isim, Aden'e bir kaç kilometre kala BAE'ye yakın askerler tarafından durdurulduklarını, 2 gündür karakolda bekletildiklerini aktardı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yemen konusunda duyarlı davranış gösterdiğini ve Türkiye'nin imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan Kızılay Genel Başkanı Kınık, vatandaşların tüm operatörlerden "YEMEN" yazarak 2868'e gönderilecek mesajla 10 lira bağışta bulunabileceklerini hatırlattı.