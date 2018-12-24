- Almanya'da 7 binin üzerinde küçük çocuk kayıp



FRANKFURT (İHA) - Almanya Kriminal Dairesi (BKA), Almanya genelinde 11 bin kişinin kayıp olduğunu ve kayıp olanların arasında 7 binden fazla kişinin 18 yaşındaki küçük çocukların olduğunu açıkladı.

Almanya Kriminal Dairesi (BKA), ülke genelinde 2018 yılına ait kayıp sayılarını açıkladı. BKA'ya göre ülke genelinde 11 bin kişi bulunuyor. Kayıp küçüklerin yaklaşık yarısını genç, refakatsiz mülteci çocukların oluşturduğu ifade edilirken, 13 yaşının altındaki kayıp mülteci çocukların sayısının 3 bin 500 olduğu belirtildi. Açıklanan rakamların tam olarak gerçeği yansıtmadığı da ifade edilirken, faklı kayıtlar yüzünden kayıp çocuk sayısında rakamların bundan kaynaklanabileceği belirtildi.



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