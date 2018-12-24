Çatırtı sesleri yüzünden 3 bin kişi tahliye edildi

Polis, çatırtı sesini duyan bazı bina sakinlerinin apartmanı terk ettiğini ve yetkililerin güvenlik araştırması için 392 dairenin bulunduğu binaya girdiğini belirtti.

HERKES TAHLİYE EDİLDİ

Binanın 10. katında bir çatlak tespit edilmesi üzerine itfaiye ve kurtarma ekiplerini de çağıran polis, apartmandaki diğer kişilerin de tahliye edildiğini ifade etti.

Polis, mühendislerin binanın yaklaşık 2 milimetre yerinden oynadığını tespit ettiğini aktardı. Binanın su, elektrik ve gazı kapatılırken, polis binayı güvenlik çemberine aldı.

ARAÇLARIN GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLDİ

Apartman ve çevre binalardaki toplam 3 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı. Bölgeden geçen toplu taşıma araçlarının güzergahlarının da değiştirildiği kaydedildi.