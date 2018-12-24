Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:



Netanyahu son günlerde huzursuz, çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı. PKK ile birlikte Suriye'yi bölmek istiyorlardı. Kürt kardeşlerimizin adını kullanarak Cumhurbaşkanımıza laf atıyor. İsrail'in bir çaba içinde olduğunu görüyoruz da. PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği ikisin de bebek katili olması.

KAŞIKÇI'YI ÖLDÜRENLER ŞUANDA SUUDİ ARABİSTAN'DA

Türkiye'deki Kaşıkçı soruşturmamız derinlemesine devam ediyor. Bunu da yaparken Suudi Arabistan'dan şeffaf olmalarını istiyoruz. Öldürenler, cesedini yok edenler, parçalayanlar, bu talimatı verenler de Suudi Arabistan'da. Yerel işbirlikçi dediler, yerel işbirlikçilerin adını da vermediler. Bu soruların yanıtını verecek olanlar da Suudi Arabistan'da."