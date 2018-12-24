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Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için geri sayım sürüyor! Cepheye en büyük sevkiyat...

Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat için geri sayım sürüyor. hazırlıklarında son noktaya geldi. Önceki gece TSK ve Hatay'dan sınırına ve Kilis üzerinden 'ye askeri sevkıyat yaptı.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 09:36
Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için geri sayım sürüyor! Cepheye en büyük sevkiyat...

tarafından Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun bekleyişi sürerken, önceki gecenin ilerleyen saatlerine kadar Hatay'dan sınırına ve 'ye son zamanların en büyük askeri sevkiyatı gerçekleştirildi.

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Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için geri sayım sürüyor! Cepheye en büyük sevkiyat...
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