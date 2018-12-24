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Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için geri sayım sürüyor! Cepheye en büyük sevkiyat...
Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat için geri sayım sürüyor. TSK hazırlıklarında son noktaya geldi. Önceki gece TSK ve ÖSO Hatay'dan Şanlıurfa sınırına ve Kilis üzerinden Suriye'ye askeri sevkıyat yaptı.
Giriş Tarihi: 24.12.2018 09:35Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 09:36
TSK tarafından Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun bekleyişi sürerken, önceki gecenin ilerleyen saatlerine kadar Hatay'dan Şanlıurfa sınırına ve Suriye'ye son zamanların en büyük askeri sevkiyatı gerçekleştirildi.