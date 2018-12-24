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''in Aksa'ya yönelik ihlalleri endişe verici'

Basal, 'in ve 'ya yönelik ihlallerinin endişe verici boyutta olduğunu belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 21:01
'İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlalleri endişe verici'

Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, Talmudik ayinler ve Rahme Kapısı'ın Müslüman cemaate açılmaması şeklinde devam eden ihlalleri endişe verici." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kutsal mekanları hedef alan çirkin saldırılarının bütün Müslümanların duygularını provoke ettiğini kaydeden Ebu Basal, Aksa'nın, orada bulunan tüm görevlilerin ve cemaatin güvenliğinden işgalci güç olarak tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Ebu Basal ayrıca İsrail'e "söz konusu ihlalleri derhal sona erdirme" çağrısında bulundu.

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'İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlalleri endişe verici'
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