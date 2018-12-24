Korkunç bilanço

BUGÜN NELER OLDU

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda yaşanan tsunamide ölü sayısı 222'ye çıktı. Bilançonun her geçen saat arttığı felakette 28 kişi kaybolurken 843 kişi de yaralandı. Karaya vuran dev dalgalar kıyı şeridindeki otellere ve yapılara da büyük zarar verdi. Geniş çaplı arama kurtarma çalışmasının sürdüğü bölgede, ölü sayısının artabileceği kaydedildi. Pandenglang'daki Banten bölgesinin tsunamiden en çok etkilenen yer olduğunu belirten Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 430 ev ve 9 otelin tahrip olduğunu 10 teknenin ise zarar gördüğü bilgisini paylaştı. Felaketin yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdüren yetkililer, bölge halkına faaliyetlerini durdurması konusunda uyarılarda bulundu.Endonezya Meteoroloji ve Jeofizik Ajansı'ndan yapılan açıklamada tsunamiye, Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda yaşanan volkanik hareketliliğin neden olduğu belirtildi. Eylülde faaliyete geçen yanardağ nedeniyle alarm verilmişti. 264 milyon kişinin yaşadığı ülke deprem ve volkan kuşağı olarak bilinen "Pasifik Ateş Çemberi"nde yer aldığı için sık sık benzer felaketleri yaşıyor.Sumatra ve Cava Adası arasında bulunan Sunda Boğazı'nda yaşanan ölümcül tsunami felaketi yüzlerce kişinin izlediği konser alanını da vurdu. Dev dalgalar, "Seventeen" adlı müzik grubunun bir plajda konser verdiği alanı saniyeler içinde yuttu. Korkunç facia, çekim yapan izleyicilerden biri tarafından kaydedildi. İnsanların yaşadığı panik görüntülere yansırken, aniden beliren felaketten kaçmaya çalışan insanların çığlıkları duyuldu. Ayrıca, sahnede dalgalara teslim olan grubun üyelerinden bas gitarist ve teknik ekipten birinin öldüğü; davulcu, gitarist ve eşinin ise kaybolduğu bildirildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Endonezya'daki tsunami olayında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Erdoğan, "Tüm Endonezya halkına, Türk halkı olarak başsağlığı dileklerimizi buradan iletmiş oluyorum" dedi.