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Putin, Aliyev'in doğum gününü kutladı

Rusya Devlet Başkanı , Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'in doğum gününü kutladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 12:31
Putin, Aliyev'in doğum gününü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sene 56 yaşını tamamlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü kutlayarak ona bir telgraf gönderdi. Kremlin basın servisi tarafından verilen bilgilere göre, Putin mesajında politikacının otoritesine ve deneyimine dikkat çekti. Kremlin, "Rusya başkanı tebrik telgrafında İlham Aliyev'in Azerbaycan'ın gerçek lideri, deneyimli ve uzak görüşlü bir siyasi şahsiyet olduğunu söyledi" ifadelerini paylaştı. Ayrıca Putin'in, Aliyev'in Rusya ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine olan katkısını takdir ettiği, Rus liderin Aliyev'le ikili diyaloğun ve yakın ortak çalışmanın sürdürülmesi için umutlarını da dile getirdiği bildirildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün 57. doğum gününü kutluyor.

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Putin, Aliyev'in doğum gününü kutladı
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