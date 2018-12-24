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Son dakika: faaliyete geçti! 3 saatte 130

'daki yeniden faaliyete geçti. Pazartesi günü yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde 130'u aşkın 4 şiddetinden büyük kaydedildi.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 22:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 22:38
Son dakika: Etna Yanardağı faaliyete geçti! 3 saatte 130 deprem

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Pazartesi günü yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde 130'u aşkın 4 şiddetinden büyük deprem kaydedildi.

İtalya Ulusal Volkanoloji ve Jeofizik Kurumu (INGV), patlamaların atmasının beklenmediğini açıkladı.

Yanardağ patlamasının ardından Katanya havaalanı bir süreliğine uçuş trafiğine kapatıldı. Daha sonra yeniden hava trafiğe açılan havaalanında uçuşlar güvenlik nedeniyle saatte 4 seferle sınırlandırıldı.

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Son dakika: Etna Yanardağı faaliyete geçti! 3 saatte 130 deprem
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