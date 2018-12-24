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Üsküp’te rüzgarı esti

21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı için 10 bin kişilik Boris Traykovski salonunda verilen Gülşen konseri öncesi Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından kurulan standlar Makedonyalılardan büyük ilgi gördü

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 15:12
Üsküp’te Türkiye rüzgarı esti

Türkiye'nin kültürel ve turistik değerlerini tanıtmak üzere kurulan standlara gelen izleyicilere broşürler dağıtıldı ve konser salonundaki dev ekranda Türkiye tanıtım videoları gösterildi.

Önümüzdeki yılın turizm hedeflerini SABAH'a anlatan Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Av. Çiğdem Güllü, "Türkiye'ye gelen Makedon turistlerin Türkiye'ye bıraktıkları turizm gelirini bu yıl 100 milyon Euro'nun üzerine çıkarmayı başardık, önümüzdeki yıl 300 bin Makedon turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini ve 150 milyon Euro Türkiye'ye turizm geliri sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

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Üsküp’te Türkiye rüzgarı esti
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