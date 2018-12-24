Üsküp’te Türkiye rüzgarı esti

Türkiye'nin kültürel ve turistik değerlerini tanıtmak üzere kurulan standlara gelen izleyicilere broşürler dağıtıldı ve konser salonundaki dev ekranda Türkiye tanıtım videoları gösterildi.

Önümüzdeki yılın turizm hedeflerini SABAH'a anlatan Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Av. Çiğdem Güllü, "Türkiye'ye gelen Makedon turistlerin Türkiye'ye bıraktıkları turizm gelirini bu yıl 100 milyon Euro'nun üzerine çıkarmayı başardık, önümüzdeki yıl 300 bin Makedon turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini ve 150 milyon Euro Türkiye'ye turizm geliri sağlamayı hedefliyoruz" dedi.