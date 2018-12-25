Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye Suriye'ye gireceğim derse girer

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basından temsilcilerle biraraya geldi. Çavuşoğlu bu görüşmesinde gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Fırat Kalkanı ile bölgeye üç binden fazla Suriye'sinin dönmeye başladığını görüyoruz. Suriye de siyasi çözüm için çalışıyoruz. Astana'nın sahada sağladığını Cenevre ile siyasi süreç için döndürmeye çalışıyoruz. Anayasa için, ufak tefek bazı isimler için müzakereler devam ediyor.

Fırat ın Doğusu için kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. YPG'nin taciz ve tehditlerinin bize yönelik artmasından sonra, Cumhurbaşkanımızın müdehale edeceğimizi açıklamasından sonra, Suriye'den ABD çekilmeye karar verdi. Şimdi bu çekilmenin nasıl olacağı konusunda temaslarımızı askeri diplomatik düzeyde sürdürüyoruz.

Bu çekilmenin PYD nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik.

ABD'NİN ÇEKİLME SÜRECİNİ BİRLİKTE KOORDİNE EDİYORUZ

Tüm dünya aynı şeyi söylüyor, Türkiye gireceğim derse girer, ama ABD'nin çekilme sürecinde bunu birlikte koordine ediyoruz.

Irak'ta da önceliğimiz buranın PKK 'dan temizlenmesi. Bunu tabii ki Irak hükümeti ile birlikte yapacağız. Yeni yönetim Irak'ta kapsayıcı olmalı. Maliki dönemindeki hatalar tekrar edilmemeli.

Filistin meselesi yine inceliğimiz oldu. İsrail 'in yerleşim faaliyetlerini sürdürmesi, saldırgan tutumunu devam ettirmesi Ortadoğu sorununu daha da büyütmüştür. ABD'nin tek taraflı aldığı büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, Ortadoğu da barış sürecini riske atmıştır.

KAŞIKÇI CİNAYETİNİ BM'YE TAŞIYACAĞIZ

Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin izlediği politika tüm dünya tarafından takdirle karşılandı. Ancak buna rağmen henüz cesedin nerede olduğu belli değil, talimatı kim verdi, bunlar da yok. Bu soruşturma henüz neticelenmedi. Herkesin BM'den beklentisi var. BM ye birlikte başvuru için bazı ülkelerle temasımız devam ediyor. Öyle ya da böyle, bir tıkanma olduğu zaman uluslararası soruşturma için adım atmaktan çekinmeyeceğiz demiştik.

FETÖ İLE MÜCADELE



FBI kapsamlı soruşturma başlatsa da iade ile ilgili beklentimiz henüz gerçekleşmemiştir. ABD ile ilişkiler son dönemdeki temaslarla daha pozitif noktaya gitmeye başlamıştır.

AB ile ilişkiler. Bir normalleşme süreci başladı.