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’da bilanço 1 günde üçe katlandı: 373 ölü

Volkan patlamasının ardından yaşanan tsunamide ölenlerin sayısı 168’den 373’e yükseldi. Haber alınamayan 128 kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Endonezya’da bilanço 1 günde üçe katlandı: 373 ölü
Endonezya'da cumartesi günü Krakatau Yanardağı'daki hareketliliğin neden olduğu tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 373'e yükselirken, 128 kişinin kayıp olduğu ve en az bin 459 kişinin de yaralandığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken verilen yeni tsunami alarmı ise tahliyeleri beraberinde getirdi. Sunda Boğazı'ndaki sahil bölgelerinde yaşayan yaklaşık 12 bin kişi dağlık bölgelere doğru tahliye edilmeye başlandı. Meteoroloji kurumu, 3 metrelik tsunamiye Krakatau'nun Çocuğu olarak bilinen yanardağın neden olup olmadığıyla ilgili tartışmaya da açıklık getirdi. Aylardır kül ve lav fışkırtan yanardağın güneybatı kısmında 64 hektarlık çökmenin yeraltında kaymalara ve tsunamiye neden olduğu kaydedildi. Yetkililer, yanardağın aylardır hareketli olmasına rağmen gerekli erken uyarıları yapmamakla suçlanıyor.
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Endonezya’da bilanço 1 günde üçe katlandı: 373 ölü
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