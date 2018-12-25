“İdlip’deki Türk askeri varlığına Şam’dan onay”

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk birliklerinin İdlib'de bulunması konusunda Suriye yönetimiyle mutabakata varıldığını bildirdi. Lavrov yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye 17 Eylül'de Soçi'de İdlib konusunda bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma Astana'da İdlib'de silahsızlık alanının oluşturulması kararı sayesinde gerçekleştirildi. Böylelikle Suriye'nin bu kısmında Türk askerlerin bulunması Soçi memorandumunu olumlu karşılayan Suriye hükümeti tarafından onaylıdır. Bunu Astana formatının üçüncü garantörü olan İran da destekledi" dedi.