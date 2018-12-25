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Başbakanı: ’ye asker göndermeyi değerlendiriyoruz

Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD’nin ’den asker çekme kararının ardından hükümetinin Suriye’ye asker gönderebileceğini açıkladı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 09:28

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD'nin Suriye'den asker çekme kararının ardından hükümetinin Suriye'ye asker gönderebileceğini açıkladı.

Amerika'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre Abdülmehdi, Irak'ı sınırlarındaki tehditlerden korumak için her seçeneği değerlendirdiklerini söyledi.

Irak Başbakanı ayrıca, DEAŞ'ın savaş bölgesindeki alanını genişletmesinden ve Irak'a mülteci akınından endişe ettiğini de vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla konuşan Abdülmehdi, hükümetinin ABD'den Suriye'de asker konuşlandırma yönünde bir talep almadığını, ancak bu seçeneğin konuşulduğunu belirtti ve "Irak kararını dostlarına ve komşularına danışarak verecek" dedi.

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Irak Başbakanı: Suriye’ye asker göndermeyi değerlendiriyoruz
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