‘İsrail savunmasız bir çocuğu daha katletti’

BUGÜN NELER OLDU

İşgal ettiği Filistin topraklarında zulüm saçan İsrail devletinin elindeki çocuk kanlarına öfke büyüyor. İsrail askerlerinin Gazze'de düzenlenen gösterilerde şehit ettiği 16 yaşındaki Muhammed Muin el-Cahcuh'un annesi Neda Cahcuh, "Katil İsrail, onlarca çocuk gibi elinde silah olmayan savunmasız bir çocuğu daha öldürdü" dedi. Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu boynundan vurulan Muhammed Muin el-Cahcuh cuma günü şehit düştü.Taziye için gelen akraba ve dostlarını karşılayan şehit çocuğun annesi Neda Cahcuh, Anadolu Ajansı'na konuştu. Muhammed'in bir gün olsun yüzünden tebessümün eksik olmadığını söyleyen Anne Neda, "Muhammed, dünyanın sıkıntılarını kendine dert etmezdi. Güler oynar, yüzünde hep bir tebessüm olurdu. Sevgi dolu bir çocuktu. Bizi hep mutlu etmek isterdi. Arkadaşları, komşular ve akrabalar onu çok severdi. Kimse ona kızmaya kıyamazdı. Dedesini camiye kadar götürür, sıkılmadan tüm isteklerini karşılardı" diye konuştu. Oğlunun şiddete başvurmadan sadece vatanını savunduğunu belirten Filistinli kadın, "Katil İsrail, onlarca çocuk gibi elinde silah olmayan savunmasız bir çocuğu daha öldürdü. Yüzlerce genci sakat bıraktı" ifadelerini kullandı. İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.AŞIRI sağcı görüşleriyle öne çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesinde yönetimi elinde tuttuğu 2009'dan beri 3 bin 300'den fazla Filistinli, İsrail güçlerinin saldırılarında şehit edildi. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in verilerine göre, yaşamını yitiren Filistinlilerden 775'i çocuk, 334'ü de kadın. Öte yandan İsrail'de nisan ayında erken seçim yapılacağı açıklandı.DIŞIŞLERI Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus ziyareti kapsamında Tunuslu mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı. Netanyahu'nun son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla PKK/YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istiyorlardı. Planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor." Türkiye'nin, İsrail'in Irak dahil bölgeleri PKK ile bölmek için çaba içinde olduğunu gördüğünü vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fakat PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır" diye konuştu.