Kabil'deki saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı

Af ganistan'ın başkenti Kabil'de Bayındırlık Bakanlığı yakınlarında kimliği belirsiz saldırganlarca bomba yüklü araç patlatılarak saldırı gerçekleştirildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de bulunan Bayındırlık Bakanlığı binasının yakınlarında yerel saatle 03.00 civarında bomba yüklü bir aracın patlatıldığını bildirdi. Patlamanın ardından silah seslerinin duyulduğu bölgede ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz saldırganlar Bayındırlık Bakanlığı binasına girerek bakanlığın personelini rehin alarak etrafa roket ve kurşun yağdırdı. Afgan güvenlik güçleri tarafından binanın etrafı güvenlik çemberine alındı.

İçişleri Bakanı Sözcüsü Nahat Rahimi, olayı teyit ederek, bakanlıktaki 200 personelin kurtarıldığını ancak birkaç kişinin saldırganlar tarafından rehin tutulduğunu kaydetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binasına düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı.

Yerel basın, hükümet binasının önünde bir intihar saldırganının aracını patlatmasının ardından silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, 43 kişinin hayatını kaybettiğini; 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Polisin çalışması sonrası 3 saldırganın etkisiz nale getirildiği belirtildi.