Meksika'da Puebla Valisi helikopter kazasında hayatını kaybetti

Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, basına yaptığı açıklamada, Puebla'dan Meksiko'ya giden ve kalkıştan 10 dakika sonra düşen helikopterde seyahat eden Puebla Valisi Martha Erika Alonso ve eşi eski Puebla Valisi Senatör Rafael Moreno Valle'nin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Durazo, Santa Maria Coronango kasabasında meydana gelen kazada helikopterdeki iki pilot ile bir yolcunun daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Eyalet sözcüsü Maximiliano Cortazar, 10 gün önce yemin ederek göreve başlayan valinin öldüğü kazayla ilgili "şeffaf, tarafsız ve bağımsız" soruşturma talep ettiklerini kaydetti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, hükümetin kazayla ilgili soruşturma başlatacağını söyledi.

Obrador ile aralarında eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun olduğu çok sayıda yetkili ve kurum, yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla taziyelerini iletti.