Metro istasyonuna sığınan evsizlere tepki çeken ‘cop’lu müdahale

New York şehrinde kaydedilen görüntülerde, bir polis memurunun istasyon merdivenlerinde uyuyan evsizleri bulundukları yerden çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Polisin ikazını dikkate almayarak, bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen evsizler ile polis arasında çıkan arbede bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, elinde copu ile kendine direnenlere vuran polisin, bir kişiye de tekme atarak yere düşürdüğü görülüyor. Alkollü olduğu ileri sürülen bir kişide polise vurmak üzereyken dengesini kaybederek raylara düşüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından izleyenler tepki gösterdi. Bir kesim polisin görevini yaptığını söylerken; diğer kesim şiddetin yersiz olduğunu savundu.