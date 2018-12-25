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birlikleri Menbiç’e gitmek için hazır

Özgür Suriye Ordusu'ndan Kuzey Şahinler Tugayları, Halep kırsalındaki hazırlıklarını tamamladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 12:19
ÖSO birlikleri Menbiç’e gitmek için hazır

Özgür Suriye Ordusu'ndan Kuzey Şahinler Tugayları, Halep kırsalındaki hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye'nin Menbiç'e yapması muhtemel operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu'ndan Kuzey Şahinler Tugayları hazırlıklarını tamamladı. Halep kırsalında eğitimlerini ve son hazırlıklarını tamamlaya ÖSO askerleri, tanklar ve zırhlı araçlardan oluşan teçhizatlarıyla Menbiç ve Tel Abyad sınırında Türkiye tarafından yapılması muhtemel operasyon için hazır bekliyor. ÖSO askerleri, PKK ve PYD terör örgütlerine karşı alınacak tüm önlemleri de göz önünde bulundurdu.

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ÖSO birlikleri Menbiç’e gitmek için hazır
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