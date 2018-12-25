Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Putin ve Lukaşenko arasında 4 saatlik petrol pazarlığı

Putin ve Lukaşenko arasında 4 saatlik pazarlığı

Devlet Başkanı ile Devlet Başkanı , iki ülke arasında yaşanan fiyatları krizi nedeniyle 4 saatlik görüşme gerçekleşti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 23:06 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 23:19
Putin ve Lukaşenko arasında 4 saatlik petrol pazarlığı

Rusya bu yıl içerisinde Belarus'a petrol ve gaz fiyatlarını dış pazar üzerinden satma ve vergilendirme kararı almıştı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko geçtiğimiz aylarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den petrol fiyatlarında indirim yapmasını talep etmiş, ancak olumlu cevap alamamıştı.

2 ülke arasında yaşanan petrol krizi nedeniyle Putin, Lukaşenko'yu Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Putin ve Lukaşenko yaşanan petrol krizini ele almak üzere 4 saat boyunca toplantı gerçekleştirdi.

Petrolde kartel dağılıyor



UZLAŞI SAĞLANMADI, KOMİSYON KURULACAK

Belarus'un Rusya'nın geri adım atması yönünde sürekli yaptığı baskı görüşmede de sürdü. İki lider arasında gerçekleşen görüşmede uzlaşı sağlanmadı.

Rusya'dan petrol üretimi için flaş hamle

Görüşmede 2019 yılı içerisinde iki ülke arasında pazarlıkların sürmesi yönünde komisyon kurulması kararı alındı. Yeni yıl ile birlikte iki ülkenin sunacağı isimler tarafından komisyon kurularak petrol konusunda uzlaşı için çalışılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Putin ve Lukaşenko arasında 4 saatlik petrol pazarlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN