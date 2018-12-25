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Suudi genç Abdulrahman Nura'yı kaçırdılar!

'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmesinin ardından yeni bir skandala imza atması ABD'nin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. 15 yaşındaki genç kızı aracıyla ezerek ölümüne neden olan Suudi genç, konsolosluğun yardımıyla ülkesine döndü

Giriş Tarihi: 25.12.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 10:03
Suudi genç Abdulrahman Nura'yı kaçırdılar!

ABD'nin Portland kentinde üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki Abdulrahman Nura, 2016 yılında yaya geçidinde yürüyen 15 yaşındaki Fallon Smart'ı aracıyla ezerek ölümüne neden oldu, ancak 2017 yılının haziran ayınca Nura ortadan yok oldu.

Suudi Arabistan başkonsolosluğu, gözaltına alınan Nura için 100 bin dolarak kefalet ödedi. Serbest kalan Nura, konsolosluk tarafından ayarlanan özel jet ve adına düzenlenmiş sahte pasaportla ülkesine döndü.

ABD'li yetkililer, Nura'nın 18 ay önce ülkesine döndüğünü öğrendi, ancak Suudiler ABD makamlarının Nura'nın ülkesine nasıl döndüğü, diğer ayrıntılar konusunda hiçbir soruya yanıt vermedi.

ABD makamları Nura'nın iadesi için hukuki süreç başlatırken, yetkililer, "Onun buraya geri getirilmesi için her şeyi yapacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

Nura'nın ailesinin Suudi Arabistan kraliyeti ile bağlantısının olmadığı belirtilirken, yaşamını yitiren genç kız Fallon Samart'ın ailesinin avukarı, Suudiler'in Nura'nın kaçışına yardım etmiş olabileceğini travmaların en yükseği olarak tanımladı.

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Suudi genç Abdulrahman Nura'yı kaçırdılar!
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