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2019’da ’ye gelecek

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Trump 2019’da Türkiye’ye gelecek
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıyla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özetle şöyle dedi:
ABD'nin Suriye'den çekilmesi kararının oluşma sürecinde Cumhurbaşkanımızın gösterdiği liderliğin, izlediği diplomasinin çok belirleyici rolü olduğunu herkes teslim etmektedir. 14 Aralık günü yapılan telefon görüşmesi bütün bu sürecin seyrini değiştiren önemli bir karara vesile oldu.
Sayın Cumhurbaşkanımız, son telefon görüşmesinde Sayın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiler. O da memnuniyetle, 2019 yılı içinde mutlaka bir ziyaret yapacağını ifade etti. Bunun tarihi üzerinde çalışacağız.
DEAŞ ile mücadelede herhangi bir zafiyetin, sektenin, yavaşlamanın olmayacağının altını çizmek isteriz.
Bu hafta bir Amerikan askeri heyeti Türkiye'ye gelecek ve Türk mevkidaşlarıyla konunun koordinasyonunu konuşacaklar.
Bu koordinasyonu yaparken Rusya Federasyonu ile yakın bir çalışma takvimi içine gireceğiz. ANKARA
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Trump 2019’da Türkiye’ye gelecek
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