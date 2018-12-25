Türkiye Kabil'deki terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bayındırlık Bakanlığına düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Kabil'de dün düzenlenen saldırı, önce kamu binası önünde intihar saldırısı, sonrasında da silahlı kişilerin binayı kuşatması şeklinde gerçekleşmişti. Saldırıda 43 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.