722 milyon dolar bağışlayacak

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Kaplan ve Ejderha (The Crouching Tiger, Hidden Dragon) filmiyle dünya çapında ünlenen Hong Konglu oyuncu Chow Yun-fat, öldükten sonra 722 milyon dolarlık (yaklaşık 4 milyar lira) mirasını hayır kurumuna bağışlayacağını açıkladı. "Karayip Korsanları" ve "Daha İyi Bir Yarın" isimli filmleriyle de tanınan 63 yaşındaki oyuncu, Güney Kore medyasına verdiği demeçte, "Para sonsuza dek sahip olacağınız bir şey değil. Siz öldüğünüzde başkalarına bırakmanız gerek. Öldükten sonra banka hesabınızdaki paranın değeri yok" şeklinde açıklama yaptı.Yaşadığı Hong Kong'da halkın "Fat Kardeş" şeklinde hitap ettiği, mütevazı yaşam şekliyle bilinen Chow, kentte sıkça sokak satıcılarından yemek alırken ve toplu taşıma araçlarıyla seyahat ederken görülüyor. Chow, Forbes'un "2015 yılı en çok kazanan oyuncular listesi"nde Russell Crowe ile birlikte 24'üncü sırayı paylaşmıştı.