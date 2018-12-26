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Kirli ittifakta yeni perde

Özgür Suriye Ordusu’nun ’e ilerlemesi üzerine paniğe kapılan terör örgütü , işgal ettiği yerleri Esad rejimine bırakmaya başladı

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018
Kirli ittifakta yeni perde Münbiç
Beşar Esad rejimine ait güçler, terör örgütü YPG/PKK ile koordinasyon içerisinde Suriye'nin Münbiç bölgesine askeri unsurlarını soktu. Münbiç'teki güvenilir kaynakların Anadolu Ajansı'na verdiği bilgiye göre, rejim güçlerini taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar, ilçeye giriş yaptı. Terör örgütü YPG/PKK elebaşılarıyla toplantı yapan rejim güçlerinin konvoyu, Arimah beldesine yöneldi. YPG/PKK, Arimah'ın kontrolünü rejim güçlerine bıraktı. Milli Savunma Bakanlığı ise gelişmelerle ilgili olarak, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğunun gözlendiğini ve gelişmelerin takip edildiğini belirtti. Münbiç'in diğer bölgelerinde YPG/PKK işgali sürerken, ABD'nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor.
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Kirli ittifakta yeni perde Münbiç
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