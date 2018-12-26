Malezya'da halk ülkenin borcu için 47 milyon dolar topladı

Malezya'da halk, ülke borçlarının ödenmesine yardım için hükümetin açtığı fona şimdiye kadar 200 milyon Malezya ringgiti (47 milyon dolar) bağışladı.

Malezya hükümetinin, ülke borçlarının ödenmesi için haziran ayında başlattığı Malezya Ümit Fonu'nun sosyal medya sayfasında bugün yapılan paylaşımda, toplam bağışın 200 milyon Malezya ringgiti aştığı kaydedildi.

Paylaşımda, fona bağış yapan Malezya halkına hitaben "Tebrikler Malezyalılar" ifadesi kullanıldı.

Malezya Ümit Fonu'na bağışlar, 31 Aralık'a kadar sürecek.

Ülkenin eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.